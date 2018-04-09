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Клуб: HTC
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    Появились новые данные о HTC U12+

    Сегодня в сети появилось изображение задней стороны коробки HTC U12+ с подробными характеристиками устройства. Итак, набор микросхем Snapdragon 845 сочетается с достаточно большим количеством оперативной памяти (8 ГБ). Кроме того, на борту имеется хранилище размером 128 ГБ для пользовательских данных, 5,5-дюймовый жидкокристаллический QHD+ дисплей (2960х1440 пикселей) с пропорциями 18,5:9 и слот microSD для карт объёмом до 2 ТБ.

    Передняя камера оснащена двумя 8-мегапиксельными датчиками с оптическим стабилизатором изображения и HDR Boost, а основная — 12-мегапиксельным сенсором с поддержкой UltraPixel 4 и UltraSpeed AF. По слухам, второй датчик имеет разрешение 16 мегапикселей.

    На телефоне установлена свежая версия интерфейса Edge Sense 2, сканер отпечатков пальцев, а корпус защищён от брызг и пыли по стандарту IP68. Технология Qualcomm Quick Charge 4+ позволит заряжать смартфон на 15% быстрее. Ожидается, что HTC U12+ дебютирует в апреле, хотя компания ещё не объявила дату презентации.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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