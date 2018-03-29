Дизайн Moto Z3 Play будет отличаться от своих предшественников

Большинство флагманов первой половины 2018 года уже выпущены, но Motorola ещё не сказала своё слово. На сайте slashleaks.com опубликованы фотографии, демонстрирующие панели Moto Z3 Play, и, кстати, сам телефон.





Важным изменением является перенос сканера отпечатков пальцев на правую сторону под клавиши регулировки громкости, а кнопка питания теперь находится на левом торце. Причина такого решения понятна — на передней панели нет свободного места из-за установки более высокого дисплея (это можно заметить на одном из фото). До этого момента Motorola всегда придерживалась прежнего дизайна своих смартфонов — все аппаратные кнопки располагались на одной стороне в течение последних нескольких лет.





Сзади бросается в глаза ставший уже традиционным круговой модуль, где размещены два объектива в сочетании с двойной светодиодной вспышкой. Другим изменением в Moto Z3 Play является отсутствие гнезда для наушников. Панель имеет вырез в нижней части только для разъёма USB-C, а небольшое отверстие сверху, скорее всего, предназначено для шумоподавляющего микрофона.





Новый телефон, предположительно, будет работать под управлением Android 8.0 Oreo, а его цена составит около 450-500 долларов США. Премьера ожидается во втором квартале этого года.