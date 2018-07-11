НТС готовит блокчейн-смартфон Exodus

Устройство выходит осенью. Exodus создан для децентрализованных приложений и сетей. Первый блокчейн-смартфон в качестве проекта анонсирован весной.

Теперь Exodus готов. НТС открыл ресурс для устройства. Смартфон должен выполнить задачу электронного кошелка с собственным с инструментом восстановления. Все данные будут храниться в аппарате, а не в внешнем хранилище.

На самом деле первый блокчейн-смартфон уже существует. Стоимость Finney составляет $1000. Создателем аппарата является Sirin Labs. Согласно утверждению, Exodus не уступает предшественнику.





В Exodus будет полноценная поддержка Bitcoin, Ethereum, Dfinity, Lightning Networks. Проект способствует расширению всей экосистемы blockchain с использованием телефона. HTC Exodus позволяет полностью перестроить интернет по новому принципу.