Motorola One Power – ещё один клон iPhone X

Motorola представляет участника программы Android One – модель One Power. Поклонники бренда ностальгируют о временах, когда Motorola принадлежала Google. Хотя сегодня бренд выработал узнаваемый стиль.

Motorola поддалась общей тенденции. One Power – это повторение iPhone X. Сейчас этот дизайн скопировали десятки моделей на рынке. Motorola не только скопировала актуальный дизайн, а также использовала другое имя. В именовании теперь отсутствует обозначение «Moto». Новинка не принадлежит ни к одной линейке производителя.

One Power выходит по программе Android One. Хотя Moto X5 должен был появиться в рамках данного проекта, разработчик отказался от выпуска модели. В One Power просматриваются некоторые черты модели X5 – фронтальная панель и задняя часть корпуса.





Напомним, Lenovo после приобретения Motorola провела ребрендинг и изменила наименование моделей на имя «Moto». Ранее производитель заявил о готовности отказаться от традиционного названия. Однако сегодня Lenovo объявила, что возвращается к прежнему названию.