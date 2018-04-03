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Клуб: HTC
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    Появились новые изображения HTC U12+

    HTC является одной из немногих компаний, которая пока не выпустила новый флагман 2018 года. Если верить слухам, в мае будет представлен U12+, и ранее мы уже видели в сети картинки обеих сторон предполагаемого устройства. Из утечек также стало известно о некоторых спецификациях, в том числе и то, что телефон оснастят чипсетом Snapdragon 845.

    Последняя информация пришла от Yahoo: на Тайване у одного из производителей чехлов обнаружили новые изображения корпуса HTC U12+. Судя по ним, телефон получит модули из двух горизонтальных камер сзади и спереди слева от динамика. Двойные датчики будут иметь разрешение 12 и 16 Мп, один из них — Sony IMX363 — впервые появился в Xiaomi Mi Mix 2s.

    Кроме основной камеры, на тыльной стороне HTC U12+ расположилась светодиодная вспышка, а ещё ниже — круглый сканер отпечатков пальцев. Большую часть передней панели занимает экран с пропорциями 18:9, который лишён всяких выемок — компания предпочитает симметричный дизайн, беря пример с Samsung и его дисплея Infinity. Также известно об операционной системе Android 8.0, Sense UI 10 и полной поддержкой функции Treble.
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    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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