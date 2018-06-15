Новые iPhone получат 18-ваттную зарядку

Apple выбрала Power Integrations в качестве основного производителя деталей для быстрой зарядки новых айфонов, сообщает Apple Insider.

Данному ресурсу эксперт Цзунь Жанг из Rosenblatt Securities рассказал, что яблочники воспользуются методом быстрой подзарядки в следующем поколении iPhone.

Напомним, подзарядка в 10 Вт впервые использована в айфонах 8 и 8 Plus. Удобство технологии оценили многие владельцы. Теперь предусмотрена зарядка аппаратов в режимах: 15 и 18 Вт. Цзунь Жанг считает, что производитель хочет сделать свои аппараты более конкурентоспособными с Android-устройствами.





Напомним, микросхемы для американского разработчика сейчас выпускают NXP Semiconductors и ON Semiconductor. Для бюджетных аппаратов детали доставляет Broadcom, которую должна заменить Texas Instruments. Микросхемы этого поставщика позволят снизать цену на iPhone.