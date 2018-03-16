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Клуб: LG
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    LG откажется от использования OLED-экранов?

    LG V30, представленный на IFA 2017, стал первым смартфоном южнокорейского производителя, в котором используется OLED-экран. Несмотря на это, компания продолжает терпеть убытки уже одиннадцать кварталов подряд. Именно по этой причине LG решила использовать ЖК-экран для снижения издержек производства G7 и улучшения финансовых показателей своего мобильного подразделения.

    Конечно, OLED-панели позволяют производить более тонкие и энергоэффективные смартфоны, но их стоимость в несколько раз выше традиционных панелей. По данным исследовательской компании IHS, 5,5-дюймовый ЖК-экран iPhone 8 стоит 52 доллара, а 5,8-дюймовый OLED-дисплей iPhone X — 110 долларов.

    По мнению аналитиков, сейчас нет необходимости ускорять процесс внедрения экранов OLED. Жидкокристаллический дисплей MLCD+, выпускаемый той же LG, потребляет на 35% меньше энергии по сравнению с обычной моделью, и он вполне может устроить корейцев сочетанием цены и производительности.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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