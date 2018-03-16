LG откажется от использования OLED-экранов?

LG V30, представленный на IFA 2017, стал первым смартфоном южнокорейского производителя, в котором используется OLED-экран. Несмотря на это, компания продолжает терпеть убытки уже одиннадцать кварталов подряд. Именно по этой причине LG решила использовать ЖК-экран для снижения издержек производства G7 и улучшения финансовых показателей своего мобильного подразделения.





Конечно, OLED-панели позволяют производить более тонкие и энергоэффективные смартфоны, но их стоимость в несколько раз выше традиционных панелей. По данным исследовательской компании IHS, 5,5-дюймовый ЖК-экран iPhone 8 стоит 52 доллара, а 5,8-дюймовый OLED-дисплей iPhone X — 110 долларов.





По мнению аналитиков, сейчас нет необходимости ускорять процесс внедрения экранов OLED. Жидкокристаллический дисплей MLCD+, выпускаемый той же LG, потребляет на 35% меньше энергии по сравнению с обычной моделью, и он вполне может устроить корейцев сочетанием цены и производительности.