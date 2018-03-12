Высокая стоимость 3D-датчиков отпугивает производителей смартфонов Android

Большинство производителей смартфонов Android по-прежнему не хотят интегрировать 3D-датчики в свои продукты. Согласно исследованию DigiTimes, в этом году спрос на данный модуль останется на невысоком уровне.





Причина этого явления известна: 3D-датчики — недешёвое удовольствие! В настоящее время их стоимость равна 30-50 долларам США. С момента запуска iPhone X прошло уже достаточно времени для того, чтобы поставщики смогли запустить дополнительные производственные линии, но они предпочитают создавать искусственный дефицит этих деталей, тем самым поддерживая их высокую цену.





На сегодняшний день только Apple, вероятно, готова продолжить использование 3D-датчиков в своих смартфонах. Ожидается, что Face ID станет неотъемлемой частью будущих моделей iPhone. Есть надежда, что данная технология будет включена и в планшеты iPad 2018 года выпуска.





Что касается таких компаний, как Qualcomm, MediaTek и Unigroup Spreadtrum & RDA, то они предпочитают заниматься внедрением элементов искусственного интеллекта в свои продукты, и это уже стало новым направлением развития смартфонов.



