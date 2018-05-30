Новые iPhone Х получат панели с OLED

Apple работает над совершенствованием своих аппаратов. ETNews пишет, ожидаемые версии 2019 года должны получить экраны с органическими светоизлучающими диодами. Южнокорейский ресурс заявил, что эти экраны будут гибкими. OLED-дисплей получат все флагманские iPhone.

Apple уже сегодня формирует новый фирменный ряд айфонов на 2019 год. В коллекции ожидаются три модели Х с OLED. Остальные новинки выйдут в LCD-вариантах. Согласно утечкам, с OLED должны были появиться лишь две модели, а один – iPhone Х с LCD. Гибкий экран в комплектации яблочных устройств появится в 2020 году.

В прошлогоднем айфоне X используется OLED с гибким свойством – дисплей загибается внутри корпуса. Тогда это концептуальный ход позволил инженерам уменьшить кромку корпуса. Ожидается, что появление айфонов увеличит спрос на OLED-устройства, продажа которых сократилась за последние годы.





Apple выбирает всегда одну систему поставщиков. Но для заказа большого объёма панелей придется обратиться к двум разным компаниям: Samsung Display и LG Display.

Компания столкнется с другой проблемой – себестоимость гибких OLED является высокой, что скажется на цене айфона. Предположительно, разработчик может снизить цену флагмана за счёт корректировки себестоимости камер и датчиков.