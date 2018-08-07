Sharp и Samsung начинают войну за новый iPhone

Компания Sharp объявила о выходе на рынок OLED, где монополию удерживает Samsung, хотя компания LG также активизируется в выпуске OLED-панелей. Эти производители являются поставщиками экранов для новых айфонов.





Теперь и японский производитель решил потеснить традиционного монополиста. Японский разработчик имеет опыт выпуска OLED смартфона – это Sharp Aquos S2. Для своего прототипа компания создает экран своими силами.

Глава компании Katsuaki Nomura заявил, что Sharp готова побороться за лидерство в этом сегменте, и задача стоит перед производителем серьезная. Ведь Samsung сейчас имеет 90% доли на рынке OLED, а ближайший соперник LG – 8%.