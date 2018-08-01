Компания Xiaomi создала умное мусорное ведро

Китайский производитель продолжает гигиеническую тему — Xiaomi представила умное ведро для отходов, пишет ресурс Mi. Ведро открывается и закрывается само, даже меняет пакет.

Xiaomi давно работает над созданием специального смарт-ассортимента для всех сфер. Не все продукты создаются в компании, хотя Xiaomi плотно занимается их продвижением.





Новое мусорное ведро от Xiaomi обладает несколькими умными опциями: ведро при движении над крышкой само открывается. Крышка плотно закрыта, поэтому запах удерживается внутри. Датчики определяют наполненность и упаковывают мусор, чтобы заменить пакет. Высота ведра – 40 см, масса – 3,5 кг, вместимость – 16 л.