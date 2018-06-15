Компания Meizu скопировала Samsung Galaxy S9

Phone Arena опубликовал живую фотографию Meizu 16. Аппарат очень напоминает Galaxy S9. Южнокорейского разработчика яблочники обвинили в плагиате. Интересно, как отреагирует на копию Meizu компания Samsung.

Когда появились снимки задней части Meizu 16, схожесть смартфонов не была такой четкой. Рассматривая новое изображение устройства, можно найти внешнее сходство. На фронтальной панели, как и у Galaxy S9, убраны рамки по бокам дисплея, нижняя и верхняя рамки заужены, а углы скруглены. Кстати, дисплей для Meizu 16 поставляет Samsung Display.





Напомним, Meizu 15 анонсирован весной – перед 15-летнем юбилеем производителя. Модель под номером 16 получила фактически новый образ. Вместе с ней в августе ожидается также Meizu 16 Pro.

Разработчик отказался от выреза на дисплее в пользу классического. Задняя часть аппарата, возможно, будет выполнена из стекла. Цена Meizu 16 (64 Гб) — $470, а версия 128 ГБ — $515. Стоимость Meizu 16 Pro (8 Гб) — $625.