Лучшие бюджетные смартфоны 2018

Хороший смартфон вовсе не обязательно должен быть очень дорогим. Качественный телефон, со всеми необходимыми функциями, можно купить и за более приемлемую сумму, не влезая в кредит и не пробивая дыры в семейном бюджете.

Конечно, такой девайс не будет снимать отличные фотографии и не сможет похвастаться большим экраном с разрешением 2К, но он будет успешно выполнять все функции телефона, плеера и фотоаппарата среднего качества.

В этой статье пойдет речь о рейтинге лучших бюджетных телефонов, чья стоимость идеально сочетается с функциональностью.

ТОП-5 бюджетных смартфонов

Большинство смартфонов в этом рейтинге – это девайсы китайских компаний. К сожалению, многие корейские и европейские компании категории «А» выставляют негуманный ценник на свои изделия, добавляя существенную наценку за бренд.

№1. Xiaomi Redmi Note 4X





Китайская компания Xiaomi самый известный производитель отличных телефонов по умеренным ценам. Под этим брендом выпускаются и флагманские модели, но известность китайский производитель получил, выпуская бюджетные аппараты.

Redmi Note 4X – наиболее удачный выбор за свои деньги. Достаточно сказать, что это едва ли не единственный бюджетный смартфон, имеющий алюминиевый корпус и дактилоскопический датчик.

Кроме того, в телефоне установлен экран размером 5,5 дюйма с разрешением экрана 1920х1080. Сердце смартфона – энергоэффективный процессор снепдрегон 625. Вкупе с ним установлено 3 гигабайта оперативной памяти, а их с успехом хватит на все повседневные операции.

За фотовозможности отвечает 16-ти мегапиксельная основная, и 8 мегапиксельная фронтальная камеры. Емкость аккумулятора – 4100 мАч. Учитывая энергоэффективный процессор телефон легко проработает два дня.

№2. Meizu M5 Note





Заклятый конкурент компании Xiaomi. M5 Note – прошлогодняя модель, цена не неё снизилась, а значит можно купить хороший телефон за смешные деньги.

Смартфон имеет качественный металлический корпус, экран размером 5,5 дюйма с разрешением FullHD (1920х1080) и датчик отпечатка пальцев встроенный в кнопку Home.

Особенно стоит отметить внешний вид телефона без пластиковых элементов. Из-за этого M5 Noteвыглядит значительно дороже своей стоимости.

За быстродействие отвечает процессор МТК Р10, работающий совместно с 3 гигабайтами оперативной памяти. Установлено 16 гигабайт постоянной памяти, которую всегда можно дополнить флешкой.

Емкость батареи – 4000 мАч. Фронтальная камера – 8 мегапикселей, основная камера – 13 мегапикселей. Изюминка телефона оболочка Flyme, установленная на Андроид версии 7.1.

№3. Nokia 3





Легендарный финский производитель телефонов вернулся, и его смартфоны вновь находятся в лидерах продаж. Nokia 3 – девайс начального уровня в пластиковом корпусе. Его преимущества высокопроизводительный процессор МТК МТ 6737, который способен справится с любыми актуальными задачами. В дополнение к нему установлено 2 гигабайта оперативной памяти и 16 гигабайт постоянной.

Дисплей в 5 дюймов имеет разрешение 1280 на 720, а значит не скоро разрядит батарею в 3500 мАч.

Особо стоит отметить тот факт, что смартфон работает под «чистым» Андроидом и в течение двух лет будет получать глобальные обновления от Google.

№4. LG K10





Единственный представитель Южной Кореи. Имеет полностью пластиковый корпус и нестандартный экран размером 5,3 дюйма с разрешением HD. Корпус телефона разборный (большая редкость по нынешним временам!), а значит аккумулятор в 2800 мАч можно будет заменить самостоятельно, без помощи специалистов сервисного центра.

Установлен проверенный временем процессор MediaTek MT6750 с двумя гигабайтами оперативной памяти.

Главный упор именитый производитель сделал на фронтальную камеру. В девайсе установлен 5 мегапиксельный широкоформатный модуль, позволяющий делать чудесные селфи. Не подкачала и основная 13 мегапиксельная камера.

№5. Motorola Moto C Plus





Компактный смарт известного бренда. Пластиковый, но изящный корпус. Размер экрана – 5 дюймов, разрешение HD. Дополняет картину процессор МТК 6737 с гигабайтом оперативной памяти.

И основная, и фронтальная камеры – 8 мегапикселей. Для фотографий высокого качества этого мало, но, чтобы снять страницу текста более чем достаточно. Телефон имеет емкий аккумулятор в 4000 мАч.

Используя возможности нашего сервиса Вы в любой момент времени сможете подобрать недорогой, но добротный смартфон на каждый день.