Стартовая цена OnePlus 6 по сравнению с 5T дороже на $50

OnePlus 6 приходит на смену 5T. Компания планирует представить смартфон к концу месяца, а поставки начнутся спустя пару недель. Как известно, OnePlus имеет скверную традицию повышать цену новых устройств, и этот раз не станет исключением: 6-я модель достанется покупателю дороже предыдущей ровно на 50 долларов.





Стоимость базового 64-гигабайтного телефона составит $525, 128-гигабайтный обойдётся в $600, а за 256 ГБ нужно выложить $700 долларов. Обратите внимание, что это внутренние цены Китая (в долларовом эквиваленте), которые вырастут в США и Европе из-за дополнительных налогов.





Тем временем в сети появилось не очень чёткое изображение красного силиконового чехла OnePlus 6 с прорезью для вертикально ориентированного модуля двойной камеры в центре задней панели. Это далеко не новаторское изобретение, но критики, утверждающие, что смартфон является копией Oppo R15, должны перестать насмехаться над поклонниками данного бренда.