Смартфон OnePlus 6 в белом раскупили за 24 часа

Сутки понадобилось, чтобы пользователи раскупили новый OnePlus. Повышенный интерес покупатели проявили именно к белой модели, заявляет OnePlus.

Компания поставляет новинку с Bullets Wireless – наушниками, которые распроданы за 4 мин. Огромный спрос касается любого регионального рынка.

Белая модель — OnePlus 6 — Silk White поступила в релиз 5-го, сегодня на сайте висит отметка «продано». Компания сообщила, поставки возобновятся лишь 12 июня.





Не продается топ-версия Midnight Black за $629 с RAM 8 ГБ. Разработчик констатировал, аппарат – самый продаваемый в истории производителя.