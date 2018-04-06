Клавиша переключения режимов звонка OnePlus 6 получит новую функцию

По аналогии с iPhone, OnePlus поместил на боковую грань переключатель режимов звонка смартфона (обычный, беззвучный или вибрирующий). Это очень практическое решение, поскольку данная опция часто используется многими пользователями. Сегодня представители компании сообщили в Twitter, что указанная клавиша получит ещё одну интересную функцию.





Теперь владельцы смартфона смогут использовать слайдер, чтобы управлять фокусировкой камеры OnePlus 6. К сожалению, производитель не предоставил дополнительной информации о том, как это работает. Однако мы можем предположить, что клавишей будет удобно переключаться между ручным, автоматическим или бесконечным фокусом. Вам больше не нужно копаться в настройках приложения, чтобы найти требуемый значок.





По некоторым сведениям, цены на OnePlus 6 будут стартовать от $523 за простую комплектацию и достигнут $799 за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Время начала продаж телефона ещё официально не объявлено, но ожидается, что это случится в конце апреля или мае.