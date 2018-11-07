Нужен ли вам IPhone XS Max?

Смартфон IPhone XS Max является самой необычной моделью за всю долгую историю бренда из Купертино. После выхода революционного девайса (так утверждают боссы Apple) со знаком Х многие изготовители карманных мини-компьютеров стали бессовестно копировать внешний вид «яблочного» устройства. Но сейчас речь пойдет не о нем.

Новейший и самый дорогой образец Max трудно назвать приемником телефонов 6S Plus или 7 Plus. У них, на то время, были не только большие экраны, но и емкие батареи, великолепные задние камеры. Девайсы предназначались для людей, желавших иметь оборудование с исключительными возможностями.

Дизайн

Последний Айфон Max практически копия аппарата XS (наш обзор IPhone XS). У них идентичная система на кристалле (A12 Bionic), та же оптика и дисплей OLED. Единственное различие заключается в мощностях аккумуляторов. Ведь огромный монитор требует самой емкой батареи.

Если человек был владельцем шестого и седьмого гаджета с приставкой плюс, то он ощутит разницу между ними и мобильником XS Max. Благодаря конструкции, заполняющей весь информационный блок, не ощущается пустого пространства. Толщина трубки составляет всего 7.7 миллиметров. Это самый тонкий размер среди флагманских изделий для связи.

Однако у экспертов сложилось впечатление, что телефон ненадежно лежит в руках. Именно крупные габариты и скользкий материал обшивки (сталь, стекло, алюминий) могут спровоцировать падение гаджета на твердую поверхность. Он настолько огромен, что держать его в заднем кармане штанов просто опасно. Чтобы потом не жалеть, нужно управлять аппаратом только двумя руками. Значит, придется менять стиль работы со своим электронным другом.

Дисплей

Контент на визуальной панели ценнейшего образца Apple выглядит блестяще. Клавиатура QuickType позволяет быстро делать безошибочные записи. Но в бочке меда всегда есть ложка дегтя. Здесь нет совместимости со стилусом Pencil и лишней строки с иконками утилит. Фактически, только календарь и напоминания разрешается разделить на две половины дисплея и одновременно ими пользоваться.

Почта, заметки, файлы отображаются слева, их нельзя регулировать в один прием. В свою очередь, опции «Главная», «Здоровье», «Магазин iTunes», «Магазин Apple Store» не имеют горизонтального режима. Стоит честно признать, что программы сторонних разработчиков плохо приспособлены к гигантскому монитору.

Instagram, например, выглядит искусственно растянутым, при этом нарушается баланс фотографий. Специалисты думают, что это временная проблема. Вскоре программисты приложений обновят свои шедевры для корректного отображения картинок и текста на экране IPhone XS Max.

Идентификатор лица

Помимо выреза, это самый спорный элемент на новых iPhone. Профессионалы считают, что инструмент определения личности сканером лица скоро окончательно приживется во всех сотовых изделиях и возврата к Touch ID не будет.

Прибор неплохо справляется со своими обязанностями, он быстрее, четче работает, чем его аналог в предыдущих версиях смартфонов концерна из Калифорнии. Предприятие совершило решающий и качественный скачок в разработке датчика приближения.

Оптика

Картинки в портретном режиме с нечеткими фонами выглядят намного лучше, чем селфи, сделанные девайсом с приставкой Х. Теперь разрешается управлять глубиной резкости, которая изменяет степень размытия фона даже после съемки. Фронтальная линза (7 – мегапиксельный сенсор с широкоугольным объективом) использует информацию от TrueDepth, но благодаря новым сбалансированным программным средствам изъянов в этом узле нет.

Задняя камера в Айфон XS Max получила инновационную функцию Smart HDR. Серия фотографий в разных экспозициях объединяется в один кадр, который анализируется искусственным интеллектом, созданным уникальным чипсетом A12 Bionic.

Уже сегодня в профильных изданиях звучит критика этой формы преобразования снимков. Но огромной армии хозяев драгоценного мобильника «до лампочки» маленькие погрешности в портретах. Ведь у них в руках оказался заветный, престижный телефон и они, естественно, лучшие фотографы.

Процессор

Система на кристалле Bionic A под номером двенадцать выполняет свои задачи быстрее, чем его бионический предшественник A11. Чип искусственного интеллекта осуществляет до 5 трлн. операций в секунду, а интегральная схема прошлых сотовых изделий Apple могла обрабатывать менее 600 миллиардов.

Честно говоря, вышеуказанные числа не имеют смысла в повседневном использовании. Демонстрации возможностей Augmented Reality в новом флагмане на людей не произведет негативного впечатления, им нужна быстрая, продуктивная работа трубки XS Max, и они ее получат.

Батарея

Новейший продукт «яблочной» корпорации имеет ячейку емкостью 3174 мАч. Данный показатель немного улучшен по сравнению со значениями, которыми обладали аккумуляторы образцов Х и 8 Plus. Конечно, это ощущается при ежедневном использовании мобильника. В каждый из тестируемых дней специалисты отключали от зарядки телефон в 6 часов утра и возвращали его к розетке в 22:00. Счетчик разряда показывал еще около 35..40 процентов.

Несколько мелочей

В сегодняшнем смартфоне инженеры из Купертино значительно улучшили звучание в динамиках. Наушники четко разделяют громкие стереофонические музыкальные аккорды.

Американский сотовый аппарат по-прежнему имеет считыватель 3D Touch. С ним удобно работать на огромном экране, вмонтированным в Айфон XS Max. С технологией силы нажатия комфортно и безопасно переходить к вариантам отдельных приложений.

Название и цена

Оценивая имя, которым нарекли премиальный образец Apple, нельзя не выразить возмущения. Комбинация символов звучит ужасно, их неудобно произносить. Стив Джобс никогда бы не применил к своему детищу такой термин.

Стоимость нашего героя составляет тысячу триста долларов (ноябрь ‘18). Фанатам и другим приверженцам бренда становится все труднее оправдывать такие расходы. Но многим людям уж очень хочется прикоснуться к IPhone XS Max, и они упорно достигают цели, экономя на всем. Такие проблемы не коснутся, конечно же, богатых личностей.