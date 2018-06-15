Смартфон Xiaomi Black Shark в синем цвете

Яркие корпуса стали стилем китайских дизайнеров смартфонов этим летом. Ранее Xiaomi выпустила несколько цветных аппаратов. Теперь пришло время сделать ярким игровой флагман Black Shark, сообщает ресурс JD.

Xiaomi Black Shark в жгучем синем корпусе обойдётся за $545. Игровой телефон вначале появился в двух скромных цветах.

Кстати, синий Xiaomi появился в онлайн продаже весьма скромно, без громкого анонсирования. Официальное название нового колора — Royal Sky Blue. Аппарат имеет брутальные чёрные линии.





Предположительно, ожидается Black Shark в красном, хотя на ресурсе компании об этом ничего не сообщается.