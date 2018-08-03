В Китае анонсирован смартфон Nubia Red Devi

Показ смартфона должен стать событием на выставке China Joy, которая проходит в Китае. Летом ожидается выход трех почти идентичных аппаратов – Nubia Red, Xiaomi BlackShark и Asus ROG Phone.

Появление смартфона Asus затянулось, а аппараты Xiaomi и Nubia готовы к продажам. В дни China Joy будет представлена новинка от Nubia.





Пользователей порадуют двумя прототипами Nubia Red Devil и Magic. Разработчик основательно поработал над серией: яркая оболочка, высокая производительность, отличные игровые опции, новейшая система охлаждения.