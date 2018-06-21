Реальное изображение Nubia Z18 просочилось в сеть

Живой «снимок» Nubia Z18 свидетельствует, что экран смартфона имеет огромный коэффициент отображения, пишет Teknoburada.

Рассмотрев изображение Nubia Z18, эксперты отметили, аппарат получил более слабую систему оптики, чем прогнозировалось ранее.





Дисплей Nubia Z18 по бокам обрамлен ультратонкими рамками, что является не редким решением в мобильном мире. Вот тонкие рамки сверху и снизу экрана новинки приятно удивили многих. Инженеры отказались и характерного выреза на экране, они не последовали НТС, Samsung и Oppo, которые использовали этот участок на дисплее для решения инновационных идей.

Дизайн Nubia Z18 показывает, что производитель начал кардинально менять внешность флагманских Nubia.

Особенности аппарата Nubia Z18: 5,99-дюймовый экран, Snapdragon 845, Adreno 630, до 8 ГБ RAM, Android 8, камера 24 Мп, дактилоскопический сканер, аккумулятор 3350 мАч.