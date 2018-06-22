Новая функция iPhone – цифровой ключ

Вместо ключей автолюбители смогут воспользоваться обычным айфоном. Apple с консорциумом Car Connectivity предлагают технологию, позволяющую пользоваться iPhone в качестве цифрового ключа.

Чтобы аппарат бесконтактным способом открывал двери, потребуется поддержка NFC и совместимый автомобиль. Коммуникатор сможет завести и мотор автомобиля. Система Apple и CCC работает по принципу действия стандартных цифровых ключей. Напомним, такие ключи используют некоторые автопроизводители.

Разработчики отказались от Wi-Fi и Bluetooth для дистанционного открытия дверей. Они выбрали NFC, так как технология не имеет широкий радиус действия. Таким способом легче обезопасить машину от угона.





Apple и CCC занимаются над созданием инновационной системы Digital Key Release 2. В данном проекте также задействованы производственные гиганты Audi, Volkswagen, BMW, Hyundai, General Motors, а также производители мобильного оборудования LG, Samsung, Qualcomm.

Первый стандартный протокол аутентификации ожидается в 2019 г. Он позволит установить «связь» между телефоном и автомобилем.