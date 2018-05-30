Состоялся парад новых смартфонов Nokia

Global HMD привезла в Москву целую коллекцию смартфонов Nokia. Презентация была действительно большой – на ней компания представила несколько прототипов.





Nokia 3.1 – достойная замена прошлогодней модели 3. В ряде Android этот безрамочный Nokia раскупался быстрее всех. Восьмиядерное устройство имеет алюминиевое покрытие, 5,2-дюймовый HD+ дисплей – 720Х1440 пикселей, оптику 8 и 13 Мп, MediaTek 6750, 3 ГБ OЗУ, батарею 2990 мАч. Предусмотрено обновление до Android P.

Nokia 2.1 – суперэкономичный аппарат за $100. Также заменяет Nokia 2, который отличается качественной начинкой, долгоиграющим режимом. Версия 2.1 получилась ещё лучше: 5,5-дюймовая панель HD – 720Х1280 пикселей, камеры 5 и 8 Мп, Snapdragon 425, 1 ГБ ОЗУ, батарея 4000 мАч и обновление до Android P. Смартфон доступен в США.

Nokia 5.1 – стильный сюрприз для москвичей. Прототип приходит на смену 5-й версии. Алюминиевый Nokia 5.1 оборудован 5,5-дюймовым дисплеем – 2160Х1080 пикселей, дактилоскопическим чипом, оптическими модулями 16 и 8 Мп, MediaTek Helio P18, ОЗУ до 3 ГБ, зарядкой 3000 мАч. Предусмотрены обновления до Android P.