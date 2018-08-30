Чехол-аккумулятор лучше, чем Power bank

Владельцы смартфонов часто игнорирует значение различных аксессуаров. Большинство отказываются от покупки дополнительных устройств, которые могут обеспечить безопасность и комфорт в использовании смартфона, создавая для себя определенные уязвимости.





Чехол-аккумулятор считается предметом первой важности, почему? Как и Power bank, такой чехол позволяет зарядить устройство, как говорится «на ходу». Ведь связь теряется, как правило, в самый неподходящий момент.

Хотя чехлы-аккумуляторы имеют больше преимуществ, чем Power bank:

— чехол позволяет подзарядить, но и отлично будет защищать само устройство;

— в процессе зарядки телефоном можно спокойно пользоваться;

— для подзарядки не нужен провод, что является дополнительным удобством для пользователя.

Возможности моделей таких аксессуаров практически не отличаются, чехлы-аккумуляторы различаются ёмкостью аккумулятора, габаритами и ценами.

Главное, что все чехлы с функцией Power bank могут подзарядить смартфон один и два раза с нуля. Можно не беспокоиться, что чехол будет отличаться по цвету от телефона. Они могут быть выполнены в любых цветах, а их внутренняя сторона отделана мягким материалом, чтобы не поцарапать корпус смартфона.

Дизайн чехла-аккумулятора всегда создается с учётом особенностей смартфона. Чехол должен быть почти невесомым, лежать в руке хорошо. Владелец не чувствует неудобства при использовании смартфона с чехлом-аккумулятором, он спокойно отвечает на звонки и СМС. Пользователь теперь сможет воспользоваться ещё одним преимуществом – смартфон не будет разряжаться в нужное время.

Чехлы отличаются минимальной толщиной – этого можно было добиться, отказавшись от боковых рамок. Компактность аксессуара позволяет предусмотреть в чехле разъёмы. В чехле-аккумуляторе для айфона есть Lightning-разъём. В чехле все разъёмы остаются открытыми – это также будет удобным.

Смартфон закрепляется в чехле специальными фиксаторами. При желании можно и не носить его постоянно, зарядил устройство и снял. Чехол прекрасно защищает телефон от внешних воздействий, он выполнен от из тонкого и прочного инновационного материала с противоударными свойствами.

Ещё один плюс в пользу чехла-аккумулятора – это его цена, которая намного уступает стоимости Power bank.

Итак, чехол-аккумулятор создан для удобства людей. Кстати, аксессуар называют до сих пор различными именами: крышка-аккумулятор, чехол-батарейка, чехол-зарядка, чехол-пауербанк. Как бы он не назывался, такой инструмент со встроенным аккумулятором с мощной силой служит второй зарядной батареей для смартфона при любых обстоятельствах. Чехол-аккумулятор начинает действовать с нажатием кнопки.

Качественный чехол-аккумулятор можно выбрать и приобрести здесь. Огромное преимущества выбора имеют пользователи айфонов – они являются лидерами, для которых предлагается широкий ассортимент чехлов с защитно-восстановительными функциями.