Активный чехол защищает смартфон при падении

Студент из немецкого городка Аален предложил чехол AD Case, для создания которого он потратил 4 года, пишет ресурс Preview Online.

Филип Френцель разбил свой смартфон. Разбив его в результате падения, студент начал искать способы, которые позволят защитить смартфон в подобной ситуации. Он разработал аксессуар при помощи мехатроники.

Необычный чехол Френцель наделил активными средствами – датчиками, которые при падении аппарата заставляют систему защиты работать. Из четырех углов аксессуара выступают ножки, гасящие силу удара.





Чехол не отличается от пассивных аксессуаров. Ножки легко убираются после выполнения своей задачи.