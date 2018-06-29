Активный чехол защищает смартфон при падении

Студент из немецкого городка Аален предложил чехол AD Case, для создания которого он потратил 4 года, пишет ресурс Preview Online.
Филип Френцель разбил свой смартфон. Разбив его в результате падения, студент начал искать способы, которые позволят защитить смартфон в подобной ситуации. Он разработал аксессуар при помощи мехатроники.
Необычный чехол Френцель наделил активными средствами – датчиками, которые при падении аппарата заставляют систему защиты работать. Из четырех углов аксессуара выступают ножки, гасящие силу удара.
Чехол не отличается от пассивных аксессуаров. Ножки легко убираются после выполнения своей задачи.
круть. Стоящая вешица!!