Xiaomi Mi 7 будет укомплектована беспроводной зарядкой

Телефоны Xiaomi всегда стоят дешевле, чем устройства таких производителей, как Samsung, Apple, Sony или LG.





Многие считают, что это связано с политикой компании. Однако в ценообразовании также играет большую роль и комплект поставки. Для сравнения: беспроводную зарядку, которая отсутствует у Xiaomi, можно обнаружить в заводской упаковке Galaxy S8 или LG V30.





В этом году всё должно измениться. Как известно, компания сотрудничает с Shanghai Dragon Technology Co, которая объявила о создании устройства беспроводной зарядки для смартфонов Xiaomi. По некоторой информации, китайцы использовали технологию, разработанную американской компанией IDT.





Также известно, что Xiaomi Mi 7, оснащённая беспроводной зарядкой, дебютирует в первом квартале этого года. Другие осведомлённые источники утверждают, что премьера смартфона состоится в канун китайского нового года (16 февраля).