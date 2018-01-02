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Клуб: Xiaomi
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    Xiaomi Mi 7 будет укомплектована беспроводной зарядкой

    Телефоны Xiaomi всегда стоят дешевле, чем устройства таких производителей, как Samsung, Apple, Sony или LG.

    Многие считают, что это связано с политикой компании. Однако в ценообразовании также играет большую роль и комплект поставки. Для сравнения: беспроводную зарядку, которая отсутствует у Xiaomi, можно обнаружить в заводской упаковке Galaxy S8 или LG V30.

    В этом году всё должно измениться. Как известно, компания сотрудничает с Shanghai Dragon Technology Co, которая объявила о создании устройства беспроводной зарядки для смартфонов Xiaomi. По некоторой информации, китайцы использовали технологию, разработанную американской компанией IDT.

    Также известно, что Xiaomi Mi 7, оснащённая беспроводной зарядкой, дебютирует в первом квартале этого года. Другие осведомлённые источники утверждают, что премьера смартфона состоится в канун китайского нового года (16 февраля).
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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