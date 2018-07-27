7 Лучших Чехлов для Xiaomi Redmi 6

Запустился самый ожидаемый бюджетный смартфон года Xiaomi Redmi 6. Китайский производитель телефонов улучшает элегантный дизайн Redmi 5 и добавляя двойную камеру. Это, однако, не меняет того факта, что Xiaomi Redmi 6 по-прежнему покрыт алюминиевым корпусом, и это делает его более восприимчивым к царапинам и вмятинам. Однако, если вы планируете покупать телефон, вот 8 лучших на наш взгляд чехлов для Xiaomi Redmi 6, которые можно уже купить:

Все эти и другие чехлы для Xiaomi Redmi 6 можно купить в магазине Printofon.ru

1) Противоударный гибридный чехол ONYX





Redmi 6 покрыт металлом и может оказаться прочным телефоном, но это иллюзия и алюминий особенно подвержен царапинам. Следовательно, если вы хотите избежать потертостей, надежные противоударный чехлы хорошо прикроют смартфон. Он поставляется с двухслойной защитой с амортизирующим материалом TPU внутри и жестким защитным поликарбонатом снаружи, чтобы сохранить устройство во время внезапного падения.

2) Тонкий пластиковый кейс MOFI





Используя чехол, вы ожидаете, что телефон станет громоздким и навязчивым для повседневного использования. Тем не менее, накладка MOFI сохраняет тонкий и легкий стиль, чтобы обеспечить эргономичный захват и позволить телефону легко оставаться в кармане. А матовое покрытие предотвращает появление отпечатков пальцев.

3) Nillkin Super Frosted Shield





Если вы покупаете дорогостоящее устройство, то важно выбрать одинаково хороший и элегантный корпус для Redmi 6. Жесткий чехол Nillkin имеет ребристый дизайн для убойной хватки телефона. Кроме того, не нужно тратится на покупку защитной пленки, так как он уже идет в комплекте с аксессуаром.

4) Litchi Grain силиконовый бампер под кожу





Этот бампер создают иллюзию кожаной отделки, но он выполнен из гибкого силикона, который предназначен для защиты устройства от падений или царапин. С кожаная текстура TPU также предназначена для предотвращения появления отпечатков пальцев.

5) Wallet Чехол книжка с отделениями для карт





Вы можете улучшить великолепный дизайн Redmi 6 добавив на него кожаный чехол. В этой книжке использовались два разных материала, внутренняя рамка выполнена из TPU для надежной амортизации и жесткой фиксации, а обложка из кожи улучает внешний вид. Даже по сравнению с бамперами этот флип довольно тонкий и легкий. При его покупке вы можете выбрать один из 4 различных цветов, включая синий, черный, кофейный и розовый.

6) DUX DUCIS Флип кейс





DUX DUCIS — еще одна популярная компания, когда дело доходит до чехлов книжек и у них есть отличные флипы для Redmi 6. Слегка текстурированная кожа имеет матовый металлический дизайн отлично подходит для надежного захвата в руке. Кроме того, корпус был разработан, чтобы обеспечить отличный легкий доступ к кнопкам и сканеру отпечатков пальцев.

Благодаря ударопрочным функциям корпус должен поглощать большинство ударов при одновременном добавлении минимального веса. Книжка совместима практически со всеми защитными экранами, стеклами и пленками для Redmi 6.

7) Nillkin Sparkle





Если минималистичные или противоударные чехлы не захватывают ваш интерес, возможно, вы предпочитаете что-то более функциональное, как например чехол с окном Nillkin. Флип из синтетической кожи не только защитит ваш телефон от падения, но и устранит потребность открывать крышку при входящем вызове, так как вы можете примять вызов через окно в обложке.

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