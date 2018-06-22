Смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro для молодых пользователей

Именно таким способом позиционируется новинка Xiaomi – это компания, которая может себе позволить так резко сузить круг пользователей своих смартфонов.

Дебютировать Redmi 6 Pro будет в июне. На изображении заметна «челка» на экране. Фактически аппарат напоминает модель Mi 8, утверждает ресурс Gizchina.

Дизайн аппарата получился прекрасным. Помимо изящества, серия отличается богатым цветовым решением. Для молодых людей дизайнеры подобрали самые яркие корпуса — розовый, голубой, золотистый, ярко красный и черный.





Многоцветность корпуса позволяет привлечь внимание многих покупателей.

Xiaomi Redmi 6 Pro имеет ряд возможностей: 5,84-дюймовая изогнутая Full HD + панель, Snapdragon 625, ОЗУ 3 ГБ/4 ГБ, Android 8, MIUI 9, гибридная dual SIM, nano microSD, камера 5 и 12 Мп, инфракрасный и дактилоскопический датчик, батарея 4000 мАч.