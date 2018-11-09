В сети появился дизайн смартфона Oppo R19

Ресурс Teknoburada опубликовал снимки предполагаемого Oppo R19. Китайский производитель уже выпустил в нескольких европейских городах новинку Oppo Pro RX17. Смартфоны этого разработчика отлично себя зарекомендовали, поэтому европейцы покупают телефоны Oppo очень хорошо, а интерес к ожидаемым аппаратам - высокий.





После создания модели Pro RX17 представители разработчика заявили, что компания готовит новейший аппарат, отвечающий современных инновационным пожеланиям пользователей. Именно поэтому снимки ранее неизвестной модели вызвали небольшой переполох в сети.

Естественно, свою самую доходную серию R17 компания Oppo будет дополнять, но максимальные ресурсы будут направлены на создание Oppo R19, заявляет производитель.





Спецификации Oppo R19: по предварительным данным аппарат появится уже в марте. В экран будет установлен датчик отпечатков. Память: 6/64/128 Гб. Больше всех пользователей заинтересовали невероятные параметры двойной фронтальной оптики – 40 Мп. Экран будет занимать 95% пространства на передней части. Корпус смартфона – матово-черный. Вопросы вызывает цветовой фон экрана – он почему-то нежно розовый? Чипы для новинки компания заказала у Qualcomm. Это будет первый телефон Oppo с поддержкой 5G.



