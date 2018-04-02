Пользователи Huawei P20 могут легко избавиться от назойливой выемки на экране

В последнее время Huawei выпустил серию смартфонов, но самый большой интерес вызывают P20 и P20 Pro. Это очень интересные устройства, в которых есть одна раздражающая пользователей деталь — вырез в верхней части дисплея, делающим его похожим на iPhone X. Сейчас не менее 20 телефонов Android, в том числе и ещё не вышедший OnePlus 6, используют этот дизайн, несмотря на протесты поклонников.





Чтобы удовлетворить требования потенциальных покупателей, Huawei пошла на маленькую хитрость, добавив опцию (аналог приложения Nacho Notch), которая позволяет скрыть вырез на Huawei P20. Однако сделать это можно только при включённой подсветке — окружающие области вокруг «островка» будут затемнены по уровню нижней кромки. Таким образом можно получить «правильный» дисплей с более широкой верхней рамкой.





Сейчас всего несколько новых смартфонов, таких как Xiaomi Mi MIX 2s и Galaxy S9, принципиально используют прямоугольный экран. В этом дизайне есть определённые недостатки, ведь вверху телефона традиционно находятся разнообразные датчики, которым нужно много места. Но инженеры постепенно решают данную проблему — дактилоскопический сканер уже встраивается в дисплей, есть технология, использующая его поверхность в качестве мембраны динамика. Возможно, в следующем году мы увидим устройство с OLED-панелью, занимающей практически всю переднюю панель смартфона.