Samsung работает над устройством со сворачиваемым дисплеем

Недавно Samsung подала патент на сворачиваемый дисплей, который активируется при помощи дактилоскопического датчика.





В отличие от аналогичного экрана от LG, который разворачивается при помощи маленького моторчика, у Samsung дисплей наматывается вокруг основного корпуса и фиксируется на магнитах.





В документации указаны два варианта металлического корпуса: цилиндрический и квадратный. У обоих имеются встроенные сканеры отпечатков пальцев, которые позволят пользователям разворачивать дисплей одним касанием.





Сейчас довольно трудно представить, как это изобретение можно использовать в смартфоне. Также не понятно, сможет ли это устройство выполнять другие функции, кроме хранения и воспроизведения информации.



