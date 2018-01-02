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Клуб: Samsung
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    Samsung работает над устройством со сворачиваемым дисплеем

    Недавно Samsung подала патент на сворачиваемый дисплей, который активируется при помощи дактилоскопического датчика.

    В отличие от аналогичного экрана от LG, который разворачивается при помощи маленького моторчика, у Samsung дисплей наматывается вокруг основного корпуса и фиксируется на магнитах.

    В документации указаны два варианта металлического корпуса: цилиндрический и квадратный. У обоих имеются встроенные сканеры отпечатков пальцев, которые позволят пользователям разворачивать дисплей одним касанием.

    Сейчас довольно трудно представить, как это изобретение можно использовать в смартфоне. Также не понятно, сможет ли это устройство выполнять другие функции, кроме хранения и воспроизведения информации.

    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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