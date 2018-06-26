Платформу MIUI 10 получает Xiaomi Redmi Note 5 Pro

Обновление операционных платформ является проблемой для пользователей. Сложности с обновлением возникают даже у Apple. Айфоны стали замедляться после загрузки обновления для iOS.

Xiaomi совершила важный шаг первой «дома» в этом направлении – с прошивкой MIUI 8 разработчик предлагает автономное обновление для интерфейса смартфонов Xiaomi.





Redmi Note 5 Pro получает обновленный MIUI 10, который улучшает камеру аппарата: Full HD-оптика теперь захватывает за секунду 60 кадров. Пока такую функцию предлагал лишь Samsung, а остальные производители не смогли настроить свои камеры на совершение 60-секундного снимка.