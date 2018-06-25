Мобильные аккумуляторы HyperCharger с функцией беспроводной зарядки

Концептуальные аккумуляторы являются победителями CES 2018 – модели HyperCharger X и HyperCharger PRO моментально собрали средства на массовый выпуск через Kickstarter.

По форме аккумуляторы напоминают iPhone X. Ультратонкий блок питания поддерживает несколько инновационных решений. HyperCharger X использует беспроводное устройство для зарядки Qi силой 7,5 Вт, USB-порт, а ёмкость блока – 6500 мАч.

HyperCharger Pro является более мощным — 8000 мАч. Аккумулятор имеет USB-порт и разъёмы Lightning и USB-С.





Модели укомплектованы специальной «липучкой» для прикрепления к мобильнику. Пользователи перечислили за любую из моделей $39, доставки начинаются в июле.