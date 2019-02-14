Простые ответы на сложные вопросы о прокси

Человек быстро привык к сети, а социальные ресурсы легко и мгновенно завоевали умы и души пользователей. Однако поочередное ограничения в работе популярных виртуальных страниц показало, что пользователям нужен посредник, который откроет неограниченный доступ к YouTube, Instagram и Facebook. Блокировка сайтов и невозможность попасть на некоторые для общения, ведения бизнеса и обмена данными привели ко многим негативным последствиям: потеря постоянной связи, убытки в бизнесе и т.д. Спасательный круг, а точнее, так называемый промежуточный компьютер решает все проблемы с доступом. Таким инструментом является прокси https://proxy-seller.ru/kazakhstan-proxy, который уполномочен на роль сервера-посредника.



Как работает прокси? Запрос от пользовательского ПК поступает на прокси, который после обработки отправляет его на желаемый веб-ресурс. Затем движение происходит в обратном направлении: полученные данные от ресурса отправляется на ПК. В описании такой процесс получается долгим и сложным. Хотя система работает просто, быстро, надежно и безопасно.

Зачем нужна такая схема? Основными преимуществами прокси являются скорость и анонимность. Использование промежуточного сервера позволяет быстрее получить доступ на другие сайты благодаря тому, что прокси обычно действует через скоростные каналы связи. При этом прокси делает пользователя полностью анонимным при посещении ресурса.

Когда применяется прокси? Конечно, есть много способов, когда использование прокси облегчают задачу. Эффективность работы в Интернет повышается с помощью прокси-сервера:

— в сео-продвижении (включая работу с Key Collector);

— в получении доступа в популярные соцсети;

— в посещении развлекательных онлайн-ресурсов;

— в работе веб-мастеров и арбитражников;

— в оформлении объявлений в популярных досках объявлений Авито, OLX и др.;

— в просмотре роликов, серфинге и других ситуациях, которые требуют обход ограничений.

Как оценить прокси? Команда Proxy-seller использует современные инструменты и навыки для практического решения проблем и задач пользователей, почти все вопросы улаживаются. Важно знать, преимущества применения прокси можно оценить, когда сервер предлагает выбор. Proxy-seller предоставляет такие прокси, как IPv4 и IPv6, комбинированное использование которых дает возможность использовать уникальный прокси. При этом IPv4 адаптирован для всех ресурсов и программ.

Какие выгодные предложение есть у Proxy-seller? Постоянным и оптовым заказчикам предлагаются выгодные скидки: при покупке 100 прокси на год скидки за объём — 15% и срок использования – 12%. Для заказчиков пакетных прокси есть возможность сэкономить до 40% от стоимости прокси.

В каком режиме работает прокси-сервер? Proxy-seller оказывает техническую и консультативную поддержки в режиме 24/7.

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