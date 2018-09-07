Google анонсирует новые смартфоны, умный дисплей и ноутбук

Также интернет гигант выпускает несколько новинок. Мероприятие должно пройти 9 октября. Звездами этого показа станут Google Pixel 3 и Pixel 3 XL, о которых за эти недели пользователи смогли узнать почти все.

Google будет транслировать конференцию онлайн по YouTube, уточняет Gizchina.

Кроме смартфонов, производитель покажет смарт-экран, ноутбук, наушники и Chromecast.





Компания подготовила приглашение в формате GIF с серебряными и золотистыми буквами и знаками «I <3 NY». Интересно, что образец приглашения кто-то забыл в лифте, так макет попал в сеть.