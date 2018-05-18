Какой игровой ноутбук выбрать: правила поиска

Индустрия видеоигр развивается такими стремительными темпами, что геймерам приходится обновлять свои персональные компьютеры все чаще. С учетом желаемой мобильности, игровой ноутбук в этом плане смотрится с каждым днем все приоритетнее. Для его выбора вам не понадобится слишком много времени. Достаточно ознакомиться с нашим материалом и задача будет уже наполовину решена.





В чем разница

Возможно, для кого-то это будут достаточно очевидные вещи, но все же обозначим отличия ноутбука для игр, от универсального лэптопа или офисной рабочей лошадки:

мощный многоядерный процессор;

современная видеокарта (чаще всего дискретная);

высокое разрешение экрана;

быстрый отклик матрицы (IPS или OLED);

внушительный объем оперативной и встроенной памяти;

качественная система охлаждения.

Для кого-то еще будет важной большая емкость аккумулятора, но современные технологии все равно еще неспособны позволить вам играть на протяжении длительного периода времени автономно.

Детализация характеристик

А теперь, после перечисления принципиальных отличий от обычных ноутбуков, перейдем к конкретным характеристикам. Итак, взяв в качестве примера популярный интернет-магазин, можем заявить, что игровые ноутбуки от Sulpak имеют диагональ от 15 дюймов и выше. Оптимальной на данный момент можно считать диагональ 17 дюймов. Хотя это больше дело вкуса. Разрешение экрана меньше, чем Full HD нет даже смысла рассматривать. И здесь также работает правило: чем больше, тем лучше.

Что касается производительности, то хотя мы и вынесли в отдельные пункты процессор и видеокарту, обращайте внимание на них именно в комплексе. Процессор Core i7 с видеокартой 2012-го года выпуска будет так же бессмыслен, как и ультрасовременный графический чип на фоне старенького процессора. Для ориентира как раз озвучим графику от GeForce GTX 1500 а процессор от Core i5.

Оперативную память стоит брать от 6-8 ГБ и выше. Объем накопителя не столь важен. Сегодня 1ТБ уже воспринимается, как стандарт. А вот тип накопителя лучше брать твердотельный SSD.

Вместо послесловия

Мы изначально не обращали внимания на такие критерии, как масса лэптопа и его габариты. Если вам позволяют средства, то вы вполне можете приобрести сравнительно тонкий и легкий игровой ноутбук. Просто его цена будет выше аналога с большей массой. Ключевые производители геймерских ноутбуков: Asus, MSI, Acer, Lenovo и другие.