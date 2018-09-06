Появились предварительные сведения об Android 10

Мобильная система Android 9 выпущена, обновление уже получают или тестируют производители смартфонов. Естественно разработчики ОС продолжают работу над следующим обновлением.

В сети начали появляться первые сведения о десятой версии. Android Open Source Project сообщает, что при использовании Android Q пользователи могут столкнуться с проблемой — Android 10, возможно, будет блокировать «старые» приложения, которые созданы во время Android 5.

Google призывает, что при возникновении проблем с использованием обновлений разработчики и пользователи должны связаться с создателями платформы.





До официального выпуска Android 10 есть еще год, компания на данный момент занимается модернизацией ОС и поиском решения данного вопроса, пишет XDA Developers.