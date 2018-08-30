Приложение Instagram делает уязвимым смартфон

Социальные медиа сегодня развиваются стремительно, пользователи часами читают страницы и просматривают треки в соцсетях. Приложение Instagram – это ресурс, который чаще всего используют владельцы мобильников.
На днях в соцсетях заговорили об атаках Instagram Hack. С каждым обновлением Instagram разработчик старается закрыть любые уязвимости. Однако Google не всегда успевает за хакерами.
Представители Instagram советуют пользователям следующее:
— пользоваться функцией Two Factor Authentication для обеспечения безопасного доступа к своим аккаунту;
— не добавлять в свои контакты непроверенные адреса, которые могут быть ложными учетными записями;
— не открывать файлы и треки от неизвестных источников.