MediaTek увеличит производство в 2018 году

Похоже, 2018-й станет отличным годом для MediaTek. Мы уже писали о том, что чипмейкер может сменить Qualcomm в качестве поставщика модемов для iPhone. Компания планирует расширить своё присутствие на рынке и добиться более высоких результатов.





По словам сопредседателя MediaTek Рика Цай, это расширение будет продолжаться благодаря инвестициям в развитие новых технологий, включая искусственный интеллект, 5G, NB-IoT, 802.11ax и электромобили. Компания продолжает углублять сотрудничество с клиентами, оптимизируя свои наработки в таких сферах, как Wi-Fi, мобильные вычисления, обработка изображений, управление мультимедиа и энергии.





Цай сообщил, что в первой половине следующего года MediaTek планирует изготовить два новых процессора семейства Helio P, включая Helio P40. Также в настоящее время компания разрабатывает три процессора следующего поколения, которые основаны на 7-нанометровом процессе.