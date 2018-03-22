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Клуб: IT-технологии
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    MediaTek нарастит производство во втором квартале

    Тайваньская MediaTek, как ожидается, увеличит продажи во втором квартале 2018 года. Валовая и чистая прибыль компании в этом году вырастет благодаря поставкам новейшего чипсета Helio P60 известным брендам Oppo, Vivo и Xiaomi.

    Смартфон с процессором Helio P60, разработанный на платформе NeuroPilot (технология искусственного интеллекта), обладает свойствами, необходимыми потребителям. Таким образом, компании удалось завоевать доверие трёх китайских производителей смартфонов: Oppo и Vivo решили установить чипсет на своих основных моделях, и Xiaomi оснастит им линейку Redmi, предназначенную для рынка Индии.

    Поставки запланированы на второй квартал, но уже сейчас тайванцы активно разрабатывают процессор нового поколения для мобильных устройств, планшетов, телевизоров и автомобильной электроники. Его появление ожидается ближе к концу 2018 года.

    MediaTek в феврале смог заработать $436 млн, и это был трёхлетний минимум. Аналитики ожидают рост доходов до $684,67 млн в этом месяце, при этом далее прибыль будет расти ежемесячно.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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