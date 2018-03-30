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Клуб: IT-технологии
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    Xiaomi и Lenovo также собираются выпустить смартфоны с процессором Helio P60

    Недавно MediaTek выпустила новый чипсет — Helio P60 для смартфонов среднего класса. Oppo уже успела представить R15, в котором используется данный набор микросхем, и он поступит в продажу в Китае 1 апреля.

    Сейчас появились слухи, что Xiaomi также разрабатывает собственное устройство с процессором Helio P60. В китайских средствах массовой информации сообщается со ссылкой на тайваньских поставщиков, что смартфон может быть запущен в производство во втором квартале 2018 года.

    На днях вице-президент Lenovo сообщил о планах компании во втором полугодии оснастить один из своих телефонов чипсетом Helio P60. Это уже третий крупный производитель после Oppo и Xiaomi, решивший использовать новую разработку MediaTek. Похоже, после спада дела у тайванцев пошли вверх!
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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