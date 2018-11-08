Samsung показала концептуальный складной телефон

Лед тронулся. Компания, наконец-то, показала свой складной телефон. Samsung долго интриговала мобильное сообщество своим новым смартфоном. Интрига длилась до выхода первого китайского складного смартфона.





Теперь и в Samsung стали торопиться с выпуском своего телефона с гибким экраном. Хотя компания предупредила, что представленный образец лишь концептуальный, а окончательный прототип появится в 2019 г.

Южнокорейский складной аппарат оснащен Infinity Flex Display – этот дисплей будет устойчив к свертыванию, словно лист бумаги. В развернутом виде размер дисплея составит 7,3 дюйма – 1536х2152 пикселей, в складном состоянии – 4,6 дюйма – 840-1960 пикселей. По своему форм-фактору концепт очень напоминает «старые» широкоформатные аппараты.

Оболочку для новейшего устройства создадут Google и Samsung. Интерфейс должен отвечать требованиям использования аппарата в режиме работы одной рукой. Компания также готовит специальные приложения для этого устройства — One UI. Новый интерфейс можно будет использовать только в смартфонах Samsung.





Сложность в том, что компания должна организовать производство панелей Infinity Flex Display с очень сложной технологией отображения цвета, пока Samsung не смогла объединить новейшую технологию с интерфейсом Google.