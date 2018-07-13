Компания Caviar выпустила смартфон «Миротворцы»

Caviar – разработчик, который не усложняет себе задачу. Компания превращает известные модели смартфонов в супер дорогие имиджевые аппараты. Тираж продукции Caviar - скромный, дизайнеры компании зарабатывают благодаря дорогому дизайну своих аппаратов. Каждая роскошная коллекция создается на базе известных брендов Nokia, iPhone и др.

Свой новый шедевр компания создала с помощью Nokia 3310, усилиями Caviar аппарат теперь оценивается в $2600. Смартфон назвали «Миротворцем» и он посвящен саммиту лидеров РФ и США. Эта встреча станет событием мирового масштаба, к мероприятию подготовлено 999 экземпляров «Миротворцев».





Хотя в Caviar очень рискуют, пока не ясно, состоится ли данная встреча. Создатели телефона отправят по одному аппарату президентам. В украшении телефона использованы золото, титан и неврит.