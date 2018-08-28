Компания Huawei столкнулась с проблемами в Австралии

Вслед за властями США правительство Австралии решило затруднить работу китайского производителя в стране.

Следуя политике Трампа, похоже, Австралия тоже начинает создавать препятствие для бизнеса Huawei на местном рынке. Так, власти запретили компании внедрение 5G.





Китайский филиал Huawei Australia не получил соответствующее разрешение от австралийского правительства для строительства инфраструктуры 5G.

Власти заявили, что решение Huawei о развитии в стране нового поколения сотовой связи не является технологическим. Они называют данное решение китайцев политическим.