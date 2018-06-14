Умное приложение SleepScore для iPhone

Американские ученые создали полезное приложение для фанатов айфона. SleepScore специально разработано для iOS. Интеллектуальная система позволяет управлять сном.

Программа появилась на базе исследовательских опытов ученых в сфере сомнологии. SleepScore помогает пользователям устранить некоторые проблемы сна. В разработке SleepScore использованы результаты изучений 4 млн. сеансов сна в течение 13 лет.

Трекинг сна SleepScore собирает данные о качестве сна человека с помощью динамиков и микрофона. Затем приложение через iPhone посылает звуковые волны. Они, отражаясь от тела, формируют силуэт человека и собирают сведения о его состоянии. Все данные считывает микрофон. Приложение обрабатывает информацию и составляет сводку о качестве сна, так работает SleepScore.





SleepScore можно использовать и в качестве смарт-будильника. Он разбудит человека на основе индивидуальных рекомендаций – в оптимальное время. Приложение может посоветовать пользователям пересмотр личного графика, замену подушки и др.