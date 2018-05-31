Смартфон Essential будет получать обновление Android

Essential выпустил лишь одну модель. Она стала заметной на рынке. Компания в качестве операционной поддержки выбрала Android. Теперь разработчик будет обновлять платформу.

Прошивку своего первого устройства компания обязуется обновлять до 2020 года. Essential заявила, как бы ни складывались дела, она ещё 2 года планирует загружать в Essential PH-1 свежие версии ОС.

Аппарат в релизе появился в августе. Это означает, что прототип получит даже финальное обновление Android Р. Разработчик также намерен предлагать обновление для системы защиты устройства.





Напомним, Essential отказался от выпуска второй модели. Компанией руководит Энди Рубин – создатель Android. Сейчас Essential переживает финансовые трудности.