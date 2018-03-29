Huawei запатентовал телефон со складным дисплеем

Huawei решил составить серьёзную конкуренцию Apple и Samsung на рынке смартфонов. Ранее на этой неделе была представлена линейка P20 и Porsche Design Mate RS. Новый патент показывает, что китайский производитель также видит будущее в складном смартфоне.





Документы на регистрацию во Всемирную организация интеллектуальной собственности (ВОИС) были поданы 19 сентября прошлого года. Складной смартфон Huawei имеет один большой гибкий дисплей, который с помощью сложного шарнира можно открывать и закрывать как книжку.





В разложенном состоянии экран устройства напоминает своим размером планшет. В патенте, к сожалению, не указано, как можно использовать закрытый телефон. Если следовать логике, для того, чтобы отображать уведомления, на его внешней стороне должны быть специальные светодиоды или дополнительный дисплей.





Представители Huawei утверждают, что инженеры компании работают над воплощением идеи в жизнь. Прототип устройства уже готов, и, возможно, к концу года мы увидим первый смартфон со складным экраном.