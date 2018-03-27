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Клуб: Xiaomi
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    Xiaomi Mi Mix 2s официально представлен в Шанхае

    Смартфон Mi Mix 2s имеет очень тонкое металлическое обрамление вокруг дисплея и поэтому он выглядит великолепно. 5.99-дюймовый IPS экран Full HD+ с пропорциями 18:9 и стеклом 2.5D охватывает большую часть передней панели. Из-за того, что вверху не осталось места для камеры, 5-мегапиксельный сенсор перенесён в нижний правый угол.

    На задней стороне устройства обнаруживается пара 12-мегапиксельных камер с поддержкой OIS, расположенных в верхнем левом углу. Одна из них оснащена датчиком Sony IMX363, а другая — модулем Samsung S5K3M3. Такая технология (Dual Pixel) обещает быструю и точную автофокусировку.

    Mi Mix 2s поставляется в трёх вариантах оперативной и пользовательской памяти: 6+64 ГБ, 6+128 ГБ и 8+256 ГБ. К сожалению, ни на одном из них нет слота для карт microSD. Чипсет Snapdragon 845 даёт ощутимое улучшение производительности по сравнению с 835 моделью без необходимости увеличения потребления энергии.

    Остальные спецификации включают в себя батарею ёмкостью 3400 мАч, Bluetooth 5.0, NFC, двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac, новый модем X20 LTE. Заявлена поддержка Quick Charge 3 и двух SIM-карт, но не нашлось места для стандартного 3,5-мм аудиоразъёма.

    Также обновлено программное обеспечение, и теперь смартфон работает под управлением Android 8.0 с оболочкой MIUI 9.5. Компания даже заменила виртуальный помощник Google своим XiaoAI, но он, скорее всего, предназначен только для китайского рынка.

    Стоимость Xiaomi Mi Mix 2s начинается от $530, версия со средней комплектацией обойдётся в $575, а за старшую модель с беспроводным зарядным устройством придётся выложить $640. Продажи стартуют в апреле.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
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