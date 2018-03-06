Появилось новое изображение задней панели Xiaomi Mi Mix 2S

Новое изображение предполагаемого Xiaomi Mi Mix 2S появилось на Weibo. Судя по всему, эта модель будет отличаться от предшественников дизайном задней панели.





На картинке новинка находится слева от оригинального телефона Mi Mix 2. Вертикальный блок из двух камер со светодиодной вспышкой между датчиками напоминает черты iPhone X. Сканер отпечатков пальцев сзади расположен на привычном месте, хотя в более ранних утечках его «отправляли» под экран.





Презентация Mi Mix 2S состоится 27 марта, и Xiaomi утверждает, что смартфон получит больше изменений, чем ожидалось. Ранее стало известно об OLED-дисплее размером около 6 дюймов с модными пропорциями 18:9, процессоре Snapdragon 845, двойной камере (12+12 Мп) с настоящим оптическим зумом. В устройстве установлено 8 ГБ оперативной памяти, а для хранения данных отведено 256 ГБ. Питает систему аккумулятор ёмкостью 3400 мАч.