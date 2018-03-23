Войти // даже без регистрации
Вопросы и ответы
У вас есть вопрос? К вашим услугам — сервис "мобильная помощь". 		Оставайся в курсе новостей
Вступай в группу ВКонтакте, добавь себе Яндекс-виджет, подписывайся RSS ленту. 		Популярные телефоны: Apple HTC Nokia Samsung Motorola LG все телефоны
Клуб: Sharp
  • 0

    Sharp Aquos S3 будет представлен 28 марта

    28 марта, через неделю после презентации Aquos S3 mini, Sharp готовится представить Aquos S3 во Вьетнаме. Дата и место проведения акции были подтверждены генеральным директором мобильного подразделения компании.

    Смартфон обладает 6-дюймовым экраном формата 18:9 и разрешением 2160х1080 пикселей (у S3 эти параметры соответствуют 5,5 дюймов, 17:9 и 2040х1080). В его верхней части находится такой же вырез, как и в iPhone X. Как утверждает производитель, дисплей будет занимать 91% площади передней панели.

    В отличие от меньшего собрата, телефон получил основную камеру с двумя датчиками (12+13 Мп), а для любителей селфи спереди имеется один 16-мегапиксельный сенсор. Наконец, Sharp Aquos S3 оснастят восьмиядерным чипсетом с тактовой частотой 2,2 ГГц (возможно, Snapdragon 630), 4 или 6 ГБ оперативной памяти, внутренним хранилищем на 64 или 128 ГБ, аккумулятором ёмкостью 3100 мАч и Android 8.0 Oreo.
    © Автор: andrykr13, www.mobime.ru
Следите за обновлениями Mobime.ru в вашей социальной сети: ВКонтакте или Facebook

Читайте похожие публикации

Написать комментарий

Читайте также другие публикации в группе

Показать все разделы

Наши опросы

Сколько вы в среднем тратите на всякие гаджеты в год?
© Mobime.ru, 2006-2017
Условия использования информации
О сайте, Сотрудничество, Реклама, Соглашение, Контакты