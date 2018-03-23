Sharp Aquos S3 будет представлен 28 марта

28 марта, через неделю после презентации Aquos S3 mini, Sharp готовится представить Aquos S3 во Вьетнаме. Дата и место проведения акции были подтверждены генеральным директором мобильного подразделения компании.





Смартфон обладает 6-дюймовым экраном формата 18:9 и разрешением 2160х1080 пикселей (у S3 эти параметры соответствуют 5,5 дюймов, 17:9 и 2040х1080). В его верхней части находится такой же вырез, как и в iPhone X. Как утверждает производитель, дисплей будет занимать 91% площади передней панели.





В отличие от меньшего собрата, телефон получил основную камеру с двумя датчиками (12+13 Мп), а для любителей селфи спереди имеется один 16-мегапиксельный сенсор. Наконец, Sharp Aquos S3 оснастят восьмиядерным чипсетом с тактовой частотой 2,2 ГГц (возможно, Snapdragon 630), 4 или 6 ГБ оперативной памяти, внутренним хранилищем на 64 или 128 ГБ, аккумулятором ёмкостью 3100 мАч и Android 8.0 Oreo.