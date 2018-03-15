На Geekbench обнаружены сведения о Samsung Galaxy A6 и A6 Plus

Похоже, Samsung работает над расширением своей линейки телефонов серии A, заполняя «пробелы» в её нумерации. На этот раз мы говорим о Galaxy A6 и A6 Plus, сведения о которых появились в базе данных Geekbench. Если внимательно посмотреть на спецификации, можно определить, что устройства под кодовыми именами SM-A600FN и SM-A605G, скорее всего, являются вышеуказанными смартфонами.





Galaxy A6 выйдет на рынок с 3 ГБ оперативной памяти и восьмиядерным чипсетом Exynos 7870 в паре с графическим процессором Mali-T830 MP1. Его более «продвинутый» вариант получит 4 ГБ ОЗУ, процессор Snapdragon 625 и видеоускоритель Adreno 506. В качестве операционной системы в телефонах используется Android 8.0 Oreo.





Обе модели в тестах демонстрируют практически аналогичную производительность, а вот с кодовыми названиями возникла некоторая путаница. Обычно устройства с модемом, обозначенным как «FN» ориентированы на глобальный рынок, а другие («G») предназначены исключительно для Северной Америки и некоторых стран Азии. Но речь не идёт о том, что Европа не увидит Galaxy A6 Plus, работы над ней также ведутся, мы в этом уверены.